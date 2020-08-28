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У Мінекономіки планують збільшити держпідтримку аграріїв

У Міністерстві розвитку економіки торгівлі та сільського господарства вважають, що 4 млрд грн держпідтримки аграріям недостатньо, тому в наступному році ця сума буде вищою.
У Мінекономіки планують збільшити держпідтримку аграріїв Фото: blogs.ft.com

Як передає "Укрінформ", про це в інтерв'ю виданню Фокус сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"На цей рік у держбюджеті для аграріїв закладено 4 млрд грн. Вважаю, цього недостатньо, на наступний рік плануємо значно підвищити суму", - сказав Петрашко.

За його словами, головним пріоритетом є відновлення тваринництва, де протягом багатьох років стрімко скорочується поголів'я.

"Також будемо пропонувати парламенту нові програми, наприклад, агрострахування від посухи, зрошення. Це стратегічно важливо, тому що клімат змінюється і аграрії на півдні країни все більше схильні до ризиків. Ще одним новим напрямком буде підтримка нішевих культур. Також нам гранично важливо створити інструменти, за яких будемо експортувати не тільки зернові, але й продукцію з доданою вартістю у значних обсягах. Така конвертація вигідна для аграріїв і всієї країни", - зазначив Петрашко.

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28 08 2020 13:56
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