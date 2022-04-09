У Міноборони закликали не поширювати фейків про військовий облік жінок

Міністерство оборони України закликало не поширювати фейків про військовий облік жінок та повідомило, що на сьогодні в державі немає гострої потреби іcтотно збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ще раз дублюю вже оприлюднену інформацію. Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила Маляр.

Вона ще раз нагадала, що норму про військовий облік для жінок встановлено законом.

"Тому Міноборони та Генштаб не можуть її (норму закону - ред.) змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - запевнила заступниця міністра.

Вона констатувала, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Водночас, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.

Маляр також наголосила, що на військовий облік будуть ставити жінок виключно на добровільній основі.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - зазначила заступниця міністра.