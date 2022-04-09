CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони України закликало не поширювати фейків про військовий облік жінок та повідомило, що на сьогодні в державі немає гострої потреби іcтотно збільшувати кількість жінок на військовому обліку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Міноборони закликали не поширювати фейків про військовий облік жінок
Фото: KyivPost
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ще раз дублюю вже оприлюднену інформацію. Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила Маляр.
Вона ще раз нагадала, що норму про військовий облік для жінок встановлено законом.
"Тому Міноборони та Генштаб не можуть її (норму закону - ред.) змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - запевнила заступниця міністра.
Вона констатувала, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
Водночас, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби.
Маляр також наголосила, що на військовий облік будуть ставити жінок виключно на добровільній основі.
"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - зазначила заступниця міністра.
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04 09 2022 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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