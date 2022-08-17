Стати на військовий облік до 1 жовтня: в Раді нагадали жінкам про відповідальність

Ще до повномасштабної агресії 24 лютого Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово облікових чи інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, що мають стати на військовий облік

Жінок певних професій, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня, поки не будуть карати, але надалі у випадках систематичного ухиляння можуть бути застосовані примусові заходи.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише LB.ua.

"Військовий обов’язок жінок не є чимось новим для України. За часів Радянського союзу та Незалежності України жінки певних професій, які отримали саме професійну освіту за відповідним фахом, з документами, що підтверджують рівень кваліфікації, перебувають на військовому обліку", - пояснив нардеп.

Веніславський нагадав, що ще до повномасштабної агресії 24 лютого Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово облікових чи інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, що мають стати на військовий облік.

"Перелік був дещо розширений… Це працівники медичної сфери, працівники сфери харчування, технологи харчової продукції для ЗСУ, це жінки, пов’язані з засобами зв’язку, інформативними технологіями, агро чи хімічною продукцією та інші професії, необхідні для ЗСУ", - уточнив він.

Міноборони та Генеральний штаб офіційно вже роз’яснили, що ці жінки мають стати на військовий облік до 1 жовтня.

"Однак, якщо ці жінки не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків до них не буде застосовуватися. У майбутньому, думаю, що у випадку ухиляння від постановки на військовий облік можуть бути застосовані такі примусові заходи до таких людей, які будуть системно ухилятися від виконання таких нормативно-правових актів", — попередив депутат.