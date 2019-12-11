У Мінсоцполітики пояснили, чому більше не буде платіжок з пільгами

Починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій. Це пов’язано із новим механізмом який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року

"Пільги буде перераховувати АТ "Ощадбанк" для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма)", - додали в мінсоцполітики.

Через новий механізм нарахування пільг з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій, повідомляє "Українська Правда".

Про це 12 листопада повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики

"Починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.

Це пов’язано із новим механізмом який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року", - відзначили у міністерстві.

Відтепер пільги надаватимуться пільговикам у грошовій формі органами соціального захисту.

"Пільги буде перераховувати АТ "Ощадбанк" для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма)", - додали в мінсоцполітики.

Пільговикам, які подали заяву про отримання пільги готівкою до органу соцзахисту, виплата буде здійснюватись у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

"У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ "Ощадбанк" (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі)", - пояснили у відомстві.

У міністерстві попередили, що через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року.

У такому разі у мінсоцполітики рекомендують звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання, а сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована у листопаді.

Нагадаємо, що Мінсоцполітики запевняє, що зміна відсотків в субсидіях не торкнеться опалювального сезону.