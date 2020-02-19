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У Мінцифри навчатимуть створювати стартапи

"YEP!Starter – українсько-естонська програма з підприємництва, що надає молодим людям можливість навчитися перетворювати ідеї на справжнісінькі стартапи та прокачати досвід і знання за підтримки найкращих менторів з українського та естонського бізнесу"
Міністерство цифрової трансформації України спільно з естонськими експертами проводить набір на навчальну програму з підприємництва, що вчитиме створювати стартапи.
У Мінцифри навчатимуть створювати стартапи

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"YEP!Starter – українсько-естонська програма з підприємництва, що надає молодим людям можливість навчитися перетворювати ідеї на справжнісінькі стартапи та прокачати досвід і знання за підтримки найкращих менторів з українського та естонського бізнесу", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри уточнили, що освітня програма розрахована на три місяці у форматі дводенних інтенсивів раз на один-два тижні в Києві та Харкові упродовж березня-травня 2020 року. За цей час учасники отримають: перевірену ідею; злагоджену команду; бізнес-модель; презентацію англійською мовою для інвесторів і міжнародних пітчів; контакти з менторами з CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, експертами з Естонії та США; участь у спільноті з понад 300 студентів, які також роблять свої стартапи.

Зареєструватись на програму можна за посиланням.

Нагадаємо, що команда стартапу Neoven Electronics розробила портативний розігрівач їжі, який може робити каву, смузі та охолоджувати морозиво.

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19 02 2020 16:40
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