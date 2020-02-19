У Мінцифри навчатимуть створювати стартапи
Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"YEP!Starter – українсько-естонська програма з підприємництва, що надає молодим людям можливість навчитися перетворювати ідеї на справжнісінькі стартапи та прокачати досвід і знання за підтримки найкращих менторів з українського та естонського бізнесу", - йдеться в повідомленні.
У Мінцифри уточнили, що освітня програма розрахована на три місяці у форматі дводенних інтенсивів раз на один-два тижні в Києві та Харкові упродовж березня-травня 2020 року. За цей час учасники отримають: перевірену ідею; злагоджену команду; бізнес-модель; презентацію англійською мовою для інвесторів і міжнародних пітчів; контакти з менторами з CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, експертами з Естонії та США; участь у спільноті з понад 300 студентів, які також роблять свої стартапи.
Зареєструватись на програму можна за посиланням.
Нагадаємо, що команда стартапу Neoven Electronics розробила портативний розігрівач їжі, який може робити каву, смузі та охолоджувати морозиво.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею