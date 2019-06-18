У Молдові розслідують спробу держперевороту
За словами Литвиненка, саме з цією метою 7 червня Конституційний суд виніс незаконний вердикт про закінчення терміну формування коаліції і затвердження уряду, а потім і рішення про розпуск парламенту, тому всі ці факти мають бути ретельно вивчені комісією, йдеться в "Укрінформ".
Депутат від Партії соціалістів Влад Бетринча наголосив у зв'язку з цим, що комісія повинна буде розслідувати і інформацію про нібито наявність ордерів на арешт членів парламентської коаліції, утвореної 8 червня нинішнього року.
До складу комісії увійшли представники коаліції. Депутати від опозиційної Демократичної партії відмовилися брати участь в її роботі, заявивши, що "створення комісії - це спроба політичної розправи з Демпартією".
Нагадаємо, раніше конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.
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