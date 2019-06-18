У Молдові розслідують спробу держперевороту

Коаліція в парламенті Молдови проголосувала за створення спеціальної парламентської комісії з розслідування обставин спроби державного перевороту в країні

Депутат від політичного блоку "ACUM" Сергій Литвиненко, виступаючи на засіданні парламенту, заявив, що "Демократична партія, використовуючи підконтрольні їй Конституційний суд і Генеральну прокуратуру, спробувала здійснити в країні державний переворот".

За словами Литвиненка, саме з цією метою 7 червня Конституційний суд виніс незаконний вердикт про закінчення терміну формування коаліції і затвердження уряду, а потім і рішення про розпуск парламенту, тому всі ці факти мають бути ретельно вивчені комісією, йдеться в "Укрінформ".

Депутат від Партії соціалістів Влад Бетринча наголосив у зв'язку з цим, що комісія повинна буде розслідувати і інформацію про нібито наявність ордерів на арешт членів парламентської коаліції, утвореної 8 червня нинішнього року.

До складу комісії увійшли представники коаліції. Депутати від опозиційної Демократичної партії відмовилися брати участь в її роботі, заявивши, що "створення комісії - це спроба політичної розправи з Демпартією".

Нагадаємо, раніше конституційний суд Молдови скасував свої рішення про нелегітимність дій парламенту, які призвели до гострої політичної кризи у Молдові.

Читайте також: Рада: Немає жодної підстави, яка б дозволила відправити Луценка у відставку