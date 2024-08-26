У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки росії на Україну

Молдова відчуває перебої в енергосистемі через масовану атаку рф на Україну.

Внаслідок російського удару по Україні в енергосистемі Молдови було зафіксовано перебої. Наразі ситуація під контролем.

Про це повідомляє енергетичне підприємство Moldelectrica.

Так, перебої сталися в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.

Зокрема, компанія зазначає, що на цей час немає ризику відключення споживачів в Республіці Молдова, попри відключення електроенергії, зафіксовані між 8:00 і 9:00.