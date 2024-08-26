У Молдові сталися перебої в енергосистемі після ракетної атаки росії на Україну
26 серпня 2024, 13:13
Фото: gettyimages.com
Молдова відчуває перебої в енергосистемі через масовану атаку рф на Україну.
Внаслідок російського удару по Україні в енергосистемі Молдови було зафіксовано перебої. Наразі ситуація під контролем.
Про це повідомляє енергетичне підприємство Moldelectrica.
Так, перебої сталися в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.
Зокрема, компанія зазначає, що на цей час немає ризику відключення споживачів в Республіці Молдова, попри відключення електроенергії, зафіксовані між 8:00 і 9:00.
"Ці перебої були спричинені масованими атаками на українську енергосистему з боку російської федерації. Щоб запобігти масовим відключенням, українські диспетчери переналаштували схему енергопостачання для запобігання неконтрольованим відключенням. Наразі споживачі в країні забезпечуються електроенергією місцевої генерації", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.