У Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів

Активісти виступили за обмін утримуваними особами між Росією і Україною

У Москві в неділю, 5 травня, пройшли поодинокі пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів Кремля.

"Активісти вийшли до станції метро Арбатська з плакатами "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!", "Ні - війні з Україною", - повідомляє Радіо Свобода.

Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до одного з громадських активістів Костянтина Котова для перевірки документів.

"Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Зрештою вони пішли", - розповів активіст.

Видання повідомляє, що 1 травня в Москві пройшли поодинокі пікети з вимогою звільнити громадян України, яких з політичних мотивів утримують в Росії та анексованому Криму, зокрема, українських моряків, які були захоплені ФСБ біля берегів Криму в листопаді 2018 року, Олега Сенцова, кримчанина Володимира Балуха та інших кримськотатарських активістів.

Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Нагадаємо, що український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.

Зазначимо, у Сполучених Штатах оприлюднили доповідь про дедалі більші політичні репресії в Російськвій Федерації. У звіті підкреслюється, що влада президента Путіна вдається до "дедалі ширшого набору законів, які спеціально розроблені для криміналізації актів повсякденного життя".