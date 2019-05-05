У Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку українських політв'язнів
"Активісти вийшли до станції метро Арбатська з плакатами "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!", "Ні - війні з Україною", - повідомляє Радіо Свобода.
Після початку акції співробітники російської поліції підійшли до одного з громадських активістів Костянтина Котова для перевірки документів.
"Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Зрештою вони пішли", - розповів активіст.
Видання повідомляє, що 1 травня в Москві пройшли поодинокі пікети з вимогою звільнити громадян України, яких з політичних мотивів утримують в Росії та анексованому Криму, зокрема, українських моряків, які були захоплені ФСБ біля берегів Криму в листопаді 2018 року, Олега Сенцова, кримчанина Володимира Балуха та інших кримськотатарських активістів.
Додамо, Європейський суд з прав людини повернувся до пріоритетного розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.
Нагадаємо, що український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.
Зазначимо, у Сполучених Штатах оприлюднили доповідь про дедалі більші політичні репресії в Російськвій Федерації. У звіті підкреслюється, що влада президента Путіна вдається до "дедалі ширшого набору законів, які спеціально розроблені для криміналізації актів повсякденного життя".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"