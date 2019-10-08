У Москві відновилися протести через недопуск незалежних кандидатів на вибори

На вулиці вийшли близько 28 тисяч осіб

У суботу, 10 серпня, у Москві влаштували черговий протестний мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму й інші органи влади.

Організатори мітингу погодили з мерією Москви мітинг у центральній частині міста на 100 тисяч осіб. У московській поліції повідомили, що на мітинг прийшли близько 15 тисяч осіб, за іншими оцінками - зібралося 28 тисяч осіб, повідомляє LB.ua.

Мітинг підтримали відомі у Росії репери Oxxxymiron і Noize MC, журналісти Юрій Дудь, Володимир Познер і Леонід Парфьонов, стендапер Данило Поперечний.

Учасники акції вимагають реєстрації незалежних кандидатів у Мосміськдуму і звільнення обвинувачених у справі про "масові заворушення" під час попередніх мітингів та інших політв'язнів. Зараз у цій справі проходять 13 осіб, 12 з них заарештовані. Наразі останнього фігуранта, режисера Дмитра Васильєва, Слідчий комітет РФ затримав в ніч проти 10 серпня.

Після мітингу деякі учасники збираються піти "прогулянкою" по Москві, цю частину акції не погоджували. Слідчий комітет пригрозив учасникам "так званих мирних прогулянок" кримінальною відповідальністю, а також нагадав про статтю КК про заклики до масових заворушень.

Паралельно з московським мітингом у декількох російських містах проходитимуть акції солідарності. Серед міст-учасників - Санкт-Петербург, Казань, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Краснодар, Новосибірськ й інші.

Станом на 15:00 за місцевим часом на мітингу у Санкт-Петербурзі затримали 20 осіб, у Москві - п'ятьох, у Ростові-на-Дону - двох.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.