У МОЗ назвали три міста, де може посилитись епідемія коронавірусу
Захворюваність COVID-19 може вирости в Запоріжжі, Черкасах, Чернігові.
Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", зазначає "Українська правда".
Пряма мова: "Ми відстежуємо показники, що вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступна спалах.
Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків".
Деталі: За словами Ляшка, МОЗ регулярно інформує регіони про результати моніторингу ситуації з поширенням COVID-19.
Головний санлікар каже, що МОЗ комунікує з главами адміністрацій. Однак є питання місцевих виборів, які наближаються, і це може впливати на рішення влади на місцях.
Нагадаємо, що Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 жовтня
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