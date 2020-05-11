У Миколаєві запрацювала лабораторія з розробки нанотехнологій Лабораторія має переважно науково-дослідний характер

У Чорноморському Національному університеті імені Петра Могили у Миколаєві розпочала роботу науково-дослідна навчальна лабораторія матеріалів, яка розроблятиме нанотехнології, у тому числі в медичній сфері.

Фото: Укрінформ

Про це повідомиляє пресслужба ЧНУ імені Петра Могили у Фейсбуці, передає "Укрінформ". "На початку листопада 2020 року в ЧНУ імені Петра Могили розпочала роботу науково-дослідна навчальна лабораторія нанокомпозитних матеріалів. Її створено для проведення досліджень в області нанокомпозитних матеріалів, наносистем та нанотехнологій. Лабораторія працює за трьома основними напрямами: розробка нанокомпозитних матеріалів із антимікробними властивостями (спільно з Медичним інститутом), дослідження перколяційних явищ у нанонаповнених системах та розробка нанокомпозитних матеріалів для створення резистивних сенсорів", - йдеться у повідомленні. Фото: ЧНУ ім. Петра Могили Науковий керівник лабораторії - доктор фізико-математичних наук Едуард Лисенков понад 10 років займається відповідним напрямком та має чимало наукових праць з нанотехнологій. Лабораторія має переважно науково-дослідний характер. Фото: ЧНУ ім. Петра Могили Наразі в лабораторія вже є необхідні прилади для проведення досліджень, серед яких: ультразвуковий диспергатор, вимірювач імітансу, магнітний змішувач з підігрівом, цифровий оптичний мікроскоп високої роздільної здатності і т.д. Також передбачене розширення штату лабораторії та закупка додаткового обладнання. Фото: ЧНУ ім. Петра Могили Читайте також: Вчені винайшли новий спосіб навігації під водою

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