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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Миколаєві запрацювала лабораторія з розробки нанотехнологій

Лабораторія має переважно науково-дослідний характер
У Чорноморському Національному університеті імені Петра Могили у Миколаєві розпочала роботу науково-дослідна навчальна лабораторія матеріалів, яка розроблятиме нанотехнології, у тому числі в медичній сфері.
У Миколаєві запрацювала лабораторія з розробки нанотехнологій Фото: Укрінформ

Про це повідомиляє пресслужба ЧНУ імені Петра Могили у Фейсбуці, передає "Укрінформ".

"На початку листопада 2020 року в ЧНУ імені Петра Могили розпочала роботу науково-дослідна навчальна лабораторія нанокомпозитних матеріалів. Її створено для проведення досліджень в області нанокомпозитних матеріалів, наносистем та нанотехнологій. Лабораторія працює за трьома основними напрямами: розробка нанокомпозитних матеріалів із антимікробними властивостями (спільно з Медичним інститутом), дослідження перколяційних явищ у нанонаповнених системах та розробка нанокомпозитних матеріалів для створення резистивних сенсорів", - йдеться у повідомленні.

Фото: ЧНУ ім. Петра Могили

Науковий керівник лабораторії - доктор фізико-математичних наук Едуард Лисенков понад 10 років займається відповідним напрямком та має чимало наукових праць з нанотехнологій.

Лабораторія має переважно науково-дослідний характер.

Фото: ЧНУ ім. Петра Могили

Наразі в лабораторія вже є необхідні прилади для проведення досліджень, серед яких: ультразвуковий диспергатор, вимірювач імітансу, магнітний змішувач з підігрівом, цифровий оптичний мікроскоп високої роздільної здатності і т.д.

Також передбачене розширення штату лабораторії та закупка додаткового обладнання.

Фото: ЧНУ ім. Петра Могили

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05 11 2020 12:46
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