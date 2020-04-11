Вчені винайшли новий спосіб навігації під водою

Дослідники Массачусетського університету технологій представили пристрій, який реагує на акустичні сигнали під водою та забезпечує інформацією про місцезнаходження навіть у океанічних глибинах без використання акумулятора.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Zdnet.

Видання зазначає, що підводні пристрої вже існують, наприклад, для встановлення як трекерів на китах. Вони зазвичай слугують випромінювачами звуку та виробляють акустичні сигнали. Приймачі перехоплюють їх та з’ясовують походження звуку. Для роботи таких пристроїв необхідні акумулятори, тобто їх необхідно регулярно змінювати. Це непросте завдання, якщо трекер на киті, який мігрує.

Система, розроблена командою MIT, відображає сигнали, а не випромінює їх. Технологія побудована на так званих п'єзоелектричних матеріалах, які виробляють невеликий електричний заряд у відповідь на вібрації. Цей електричний заряд може використовуватися пристроєм для зворотного відображення вібрації у напрямку, з якого вона надходила.

У системі дослідників передавач посилає звукові хвилі через воду до п’єзоелектричного датчика. Акустичні сигнали потрапляють на пристрій і спрацьовують у матеріалі для зберігання електричного заряду, який потім використовується для відбиття хвилі назад до приймача. Залежно від тривалості відбиття звукової хвилі від датчика від датчика і її повернення приймач може обчислити відстань до пристрою.

Пристрій виявився менш дієвим на мілководді, оскільки через невелику відстань між поверхнею та морським дном звукові сигнали неконтрольовано переміщуються на меншій глибині, ніби в ехокамері, перш ніж вони потрапляють до приймача, і в процесі потенційно змішуються з іншими відбитими звуковими хвилями.

Незважаючи на те, що вчені визнали необхідність подальших досліджень у цій сфері, вони уже випробували концепцію технології на мілководді. Команда MIT заявила, що пристрою вдалося досягти точності на сантиметровому рівні.

Zdnet повідомляє, що технологія може застосовуватися у багатьох сферах. За підрахунками, понад 80% дна океану немає на картах, ця територія не відстежується і не вивчається. Краще розуміння підводного життя може принести суттєву користь у дослідженнях екології.

Пристрій також може покращити роботу підводних роботів, відстежувати підводні транспортні засоби та допомагати з дослідженням впливу кліматичних змін на океан.

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