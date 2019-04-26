У МЗС Росії заявили, що Порошенко повинен підкоритися Путіну

"Кандидат в президенти України Петро Порошенко заявив, що його опонентом є президент Росії Володимир Путін, а не хто-небудь інший. Плакати, слогани і виступи ми все пам'ятаємо"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що оскільки Петро Порошенко під час передвиборної кампанії стверджував, що його опонентом є президент РФ Володимир Путін, тепер повинен йому підкоритися, тому що програв вибори.

За її словами, Порошенко "захлинувся від обурення" у зв'язку з публікацією указу про полегшену процедуру прийняття до громадянства Росії жителів окупованого Донбасу, але замість звинувачень він повинен підкоритися волі Путіна. Про це повідомляє "Українська правда".

"Кандидат в президенти України Петро Порошенко заявив, що його опонентом є президент Росії Володимир Путін, а не хто-небудь інший. Плакати, слогани і виступи ми все пам'ятаємо", - сказала Захарова.

"Порошенко вибори програв. Виходить, що програв їх не кому-небудь, а президенту Росії Володимиру Путіну. Ну, все, Петро Олексійович, тепер підкоряйтеся волі того, з ким, за Вашими ж словами, Ви змагалися і кому Ви, за Вашою ж логікою, програли", - додала вона.

Раніше президент Росії Володимир Путін вважає, що результати виборів в Україні свідчать про "повний провал політики" чинного президента Петра Порошенка.

Додамо, що в Кремлі заявляють, що президент РФ Володимир Путін "відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному, але не в обрамленні провокацій і диверсій".

Нагадаємо, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна закликала центральні телеканали "не дуже хвалити" новообраного президента УкраїниВолодимира Зеленського.