У НАТО назвали країни, які допомагають росії воювати в Україні

Усі вони отримують фінансову вигоду від москви.

Китай, Іран і КНДР найбільше допомагають москві у її війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, передає La Repubblica.

"Китай є ключовим посередником у війні росії проти України, алде постачає росії товари подвійного призначення та сприяє обходу міжнародних санкцій", - сказав Рютте.

Генсек додав, що Північноатлантичний альянс має чітке уявлення про те, яку роль відіграє Пекін у підтримці москви.

Рютте також звернув увагу на роль Північної Кореї, яка отримує передові технології в обмін на військову допомогу рф.

Про Іран, Рютте сказав, що Тегеран отримує фінансову вигоду від москви і використовує ці кошти для дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Генсек вважає, що Китай, росія, Іран і КНДР координують свої дії, що, на його думку, має стати серйозним сигналом для країн-членів НАТО.

Нещодавно ми писали, що Рютте зіткнувся з викликом НАТО через тиск з боку Трампа.