У НАТО назвали країни, які допомагають росії воювати в Україні
Китай, Іран і КНДР найбільше допомагають москві у її війні проти України.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО, передає La Repubblica.
"Китай є ключовим посередником у війні росії проти України, алде постачає росії товари подвійного призначення та сприяє обходу міжнародних санкцій", - сказав Рютте.
Генсек додав, що Північноатлантичний альянс має чітке уявлення про те, яку роль відіграє Пекін у підтримці москви.
Рютте також звернув увагу на роль Північної Кореї, яка отримує передові технології в обмін на військову допомогу рф.
Про Іран, Рютте сказав, що Тегеран отримує фінансову вигоду від москви і використовує ці кошти для дестабілізації ситуації на Близькому Сході.
Генсек вважає, що Китай, росія, Іран і КНДР координують свої дії, що, на його думку, має стати серйозним сигналом для країн-членів НАТО.
Нещодавно ми писали, що Рютте зіткнувся з викликом НАТО через тиск з боку Трампа.