У Нідерландах десятки тисяч людей вимагали скасувати заборону на фестивалі

У Нідерландах 11 вересня десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою скасувати карантинні обмеження для бізнесу в сфері розваг.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Організація, яка стоїть за протестами, Unmute Us ("Увімкніть нам звук"), повідомляє, що загалом 150 000 демонстрантів взяли участь у протестах. Муніципалітети також оцінюють кількість протестувальників, і їхні цифри складають приблизно половину оцінки організації.

Найактивнішим протест був у столиці Амстердамі, де, з офіційними даними, на вулиці вийшли 35 тисяч демонстрантів, хоча організатори назвали цифру у 80 тисяч учасників..

Кабінет міністрів ще не прийняв рішення щодо сфери розваг. Очікується, що у понеділок будуть прийняті рішення про те, чи послаблювати правила фестивалів та заходів.

Через ризик зараження коронавірусом уряд заборонив проведення усіх багатоденних фестивалів з ночівлею. З 14 серпня винятки можливі лише для одноденних фестивалів із максимум 750 відвідувачами.

Але представники сфери розваг називають таку політику несправедливою. Вони вказують на футбольні стадіони, які можуть бути заповнені, і, наприклад, етап перегонів "Формули-1", де у минулі вихідні були присутні десятки тисяч людей.

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