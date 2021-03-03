У Нідерландах стався вибух біля центру тестування на коронавірус

У нідерландському місті Бовенкарспел в середу вранці стався вибух біля центру тестування на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал NOS.

Вибух стався о 6:55, спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований у металевій трубі.

За даними поліції, біля центру тестування був охоронець, але він не постраждав. Вибуховою хвилею вибито кілька вікон.

На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв. Район оточений поліцією.

Нагадаємо, уряд Нідерландів вирішив продовжити комендантську годину до 15 березня для стримування епідемії коронавірусу, проте послабив деякі інші обмеження.

Комендантська година призвела до кількох днів масових заворушень проти обмежень, коли вони були введені 23 січня.

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