Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нідерландах стався вибух біля центру тестування на коронавірус

У нідерландському місті Бовенкарспел в середу вранці стався вибух біля центру тестування на коронавірус.
У Нідерландах стався вибух біля центру тестування на коронавірус Фото: South China Morning Post

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал NOS.

Вибух стався о 6:55, спрацював саморобний вибуховий пристрій, змонтований у металевій трубі.

За даними поліції, біля центру тестування був охоронець, але він не постраждав. Вибуховою хвилею вибито кілька вікон.

На місці події працює група вибухотехніків, вони обстежують околиці, з'ясовуючи, чи не залишилося поблизу інших небезпечних пристроїв. Район оточений поліцією.

Нагадаємо, уряд Нідерландів вирішив продовжити комендантську годину до 15 березня для стримування епідемії коронавірусу, проте послабив деякі інші обмеження.

Комендантська година призвела до кількох днів масових заворушень проти обмежень, коли вони були введені 23 січня.

Читайте також: У Кабулі підірвали автомобіль посольства Італії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2021 10:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.