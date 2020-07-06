У нідерландському клубі людей розсаджують на стільчики, щоб запобігти натовпу

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на Reuters.

Відвідувачі мали завчасно забронювати квитки для відвідування клубу. Їм запропонували насолодитися короткими сетами електронної танцювальної музики. Щоб запобігти скупченню людей, у клубі розставили стільчики для відвідувачів.

Фото: de Gelderlander

Спочатку власники клубу хотіли дозволити відвідувачам танцювати, але з дотриманням 1,5 метра одне від одного. Втім місцева влада заявила, що відвідувачі мають сидіти.

"Люди все одно танцюють, хоч і сидять на стільцях, вони рухають своїм тілом. Це круто", - сказали у клубі.

Під час шоу у залі одночасно могли бути 30 людей. У липні клуб планує пускати вже до 100 людей. Крім того, виступи діджеїв танцювали у соціальних мережах.

За останніми даними, у Нідерландах зафіксували 47 335 випадків COVID-19.