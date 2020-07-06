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У нідерландському клубі людей розсаджують на стільчики, щоб запобігти натовпу

Тепер клуб працює вдень та з дотриманням соціальної дистанції
Нідерландський нічний клуб Doornroosje у місті Неймеген вирішив частково відновити свою роботу в рамках послаблення коронавірусного карантину.
У нідерландському клубі людей розсаджують на стільчики, щоб запобігти натовпу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на Reuters.

Відвідувачі мали завчасно забронювати квитки для відвідування клубу. Їм запропонували насолодитися короткими сетами електронної танцювальної музики. Щоб запобігти скупченню людей, у клубі розставили стільчики для відвідувачів.

Фото: de Gelderlander

Спочатку власники клубу хотіли дозволити відвідувачам танцювати, але з дотриманням 1,5 метра одне від одного. Втім місцева влада заявила, що відвідувачі мають сидіти.

"Люди все одно танцюють, хоч і сидять на стільцях, вони рухають своїм тілом. Це круто", - сказали у клубі.

Під час шоу у залі одночасно могли бути 30 людей. У липні клуб планує пускати вже до 100 людей. Крім того, виступи діджеїв танцювали у соціальних мережах.

За останніми даними, у Нідерландах зафіксували 47 335 випадків COVID-19.

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07 06 2020 10:58
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