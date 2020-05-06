У німецькій Тюрингії в лотереї виграли понад 32 мільйони євро

Мешканець чи мешканка німецької федеральної землі Тюрингія виграв у лотереї понад 32 мільйони євро, вгадавши комбінацію із шести чисел - шанс цього складає 1 на 140 мільйонів.

Як повідомляє Bild, щасливець (або щасливиця) отримає виграш без необхідності сплачувати податок, повідомляє "Громадське".

Виграшна комбінація складала 20, 25, 31, 33, 38 і 43. При цьому переможець не обрав так зване "суперчисло" (до речі, це був 0), вгадування якого необхідне для отримання джекпоту.

Втім від 2009 року німецька лотерея запровадила правило, відповідно до якого головний приз забирає перший, хто після 12 оголошених комбінацій має шість вгаданих чисел. Відтоді, зазначає Bild, джекпот у лотереї вигравали лише чотири рази.

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