ВІДПОЧИНОК НОВИНИМешканець чи мешканка німецької федеральної землі Тюрингія виграв у лотереї понад 32 мільйони євро, вгадавши комбінацію із шести чисел - шанс цього складає 1 на 140 мільйонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У німецькій Тюрингії в лотереї виграли понад 32 мільйони євро
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє Bild, щасливець (або щасливиця) отримає виграш без необхідності сплачувати податок, повідомляє "Громадське".
Виграшна комбінація складала 20, 25, 31, 33, 38 і 43. При цьому переможець не обрав так зване "суперчисло" (до речі, це був 0), вгадування якого необхідне для отримання джекпоту.
Втім від 2009 року німецька лотерея запровадила правило, відповідно до якого головний приз забирає перший, хто після 12 оголошених комбінацій має шість вгаданих чисел. Відтоді, зазначає Bild, джекпот у лотереї вигравали лише чотири рази.
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