Швейцарець зірвав рекордний джекпот лотереї EuroMillions у 210 млн євро
Попередній рекорд Euromillions поставлений порівняно недавно - 11 грудня минулого року, повідомляє "Європейська правда". Тоді гравець з Франції виграв 200 мільйонів євро.
Раніше рекорд лотереї досягав 190 млн євро і вже двічі був виграний у Британії у 2012 і 2019 роках, один раз в Португалії у 2014 році й в Іспанії у 2017 році
Квитки EuroMillions продаються у дев'яти країнах. З моменту появи лотереї у 2004 році джекпот вигравали 111 разів у Великій Британії, 110 разів у Франції. Далі йдуть Іспанія (109) та Португалія (78).
З вчорашнім 23-м найбільшим переможцем Швейцарія посідає шосте місце серед дев’яти країн. Кожен гравець має шанси на успіх як 1 до 139 мільйонів.
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