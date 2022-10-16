Календарі про військових з автографом Залужного розіграють у лотерею

До Дня захисника та захисниці в Україні створили тематичні календарі з 12 військовими під назвою "Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну!", які розіграють у благодійну лотерею.

Календарі продадуть на аукціоні, а за виручені кошти куплять автомобілі та дрони для військових, повідомляє ініціаторка проєкту, волонтерка Дана Ярова.

Героями проєкту стали 7 Героїв України, 3 кавалери орденів "Богдана Хмельницького" та бійці, відзначені іншими державними нагородами.

Календарі особисто підписав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

12 календарів з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та всіх учасників проєкту будуть розіграні в лотерею, яка стартує 17 жовтня за посиланням.

10 календарів з такими ж підписами підуть з молотка на аукціоні, який проведе Дана Ярова на своїй Facebook-сторінці.

"Мета – кожному підрозділу, Герой якого брав участь у проєкті – купити машину, або дрон. Поки робіть перепост. Вже сьогодні буде посилання на лотарею. А в понеділок старт", – каже Дана Ярова.

Тематичний календар знімали 2 тижні. Автор світлин – фотограф Арсен Федосенко.

"У календарі є представники всіх родів військ, які входять в склад Збройних сил України. І невелике уточнення: календарі заряджені силою, незламним духом та оптимізмом наших військових", – каже авторка ідеї.

На світлинах зображені, зокрема, полковник медичної служби Едуард Хорошун, майор Мирослав Гай, полковник Денис Дикий, старша лейтенантка Олена Білозерська, молодший сержант Володимир Базика.

"До речі, завершує наш календар Олена Білозерська з лелекою – як символ миру, сім’ї і народження великої кількості дітей", – додає авторка ідеї.

До кожного календаря у комплекті додається маленька книжечка з історією героїв-учасників проєкту.

Раніше повідомлялось, що Українці за 6 годин задонатили понад 110 млн грн на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.