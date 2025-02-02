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ПОЛІТИКА

Ексрадник Залужного: Контрнаступ ЗСУ був приречений через нестачу боєприпасів і перевагу рф у повітрі

02 лютого 2025, 15:27
Ексрадник Залужного: Контрнаступ ЗСУ був приречений через нестачу боєприпасів і перевагу рф у повітрі
Фото: Генштаб ЗСУ
Військовий наголосив, що новостворені бригади потребують часу на підготовку.

На період початку контрнаступу Збройних Сил України в нашій державі були повністю використані запаси ракет, боєприпасів та озброєння. Україна суттєво залежала від постачання боєприпасів західними партнерами, зазначив колишній радник ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного, генерал-майор Віктор Назаров.

В інтерв'ю BBC News Україна він наголосив, що запорізький напрямок під час контрнаступу з точки зору перспектив був найбільш оптимальний, однак український Генеральний штаб, ймовірно, не мав уявлення про повну ситуацію щодо характеру обладнання російських оборонних рубежів.

"Враховуючи фізіографічні умови цього регіону, враховуючи просторові показники, враховуючи те, що у нас фактично там фланги не зажаті з боків, тобто у нас за спиною свої війська, праворуч у нас річка Дніпро, то ми більш-менш оперативно, скажімо так, в нормальній ситуації", - зазначив генерал-майор.

За його словами, контрнаступ ЗСУ зазнав невдачі через те, що російські війська впродовж тривалого часу (не менше п'яти місяців) змогли максимально посилити лінію оборони.

"Це було вдале поєднання ним побудови глибоко ешелонованої оборони. Я думаю, що такого уявлення про її характер обладнання і насиченість її усілякими видами загороджень, в тому числі, мінних, у нас не було", - наголосив Назаров.

Окрім цього, він вказав, що армія рф мала перевагу в повітрі та почала масовано використовувати різні типи дронів на фронті, а також розмістила на цьому напрямку підготовлених солдатів.

Назаров зазначив, що до контрнаступу Україна залучала здебільшого військові частини, які були укомплектовані мобілізованими, оскільки в кілька разів зросла кількість бригад.

"Вони виконували завдання по стримуванні наступу противника на східному фронті, продовжували контролювати харківський регіон, не давали можливість противнику відновити там наступ. І ті, що були – вони були використані для підготовки саме для цього наступу, в тому числі два нових оці корпуси, які були створені", - додав він.

Військовий наголосив, що новостворені бригади потребують часу на підготовку. Він також вважає, що негативно на контрнаступ вплинуло розкручування його в інфопросторі.

війнаЗСУЗалужний

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