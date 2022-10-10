CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГолова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко відкрили збір коштів на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці за 6 годин задонатили понад 110 млн грн на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV
Фото: з вільного доступу
Відповідне оголошення вони оприлюднили в соціальних мережах о 12:00.
За пʼять годин українці задонатили понад 107 мільйонів гривень тільки на рахунок monobank і ця сума змінюється щохвилини, повідомила пресслужба Благодійного фонду Сергія Притули. У цих даних не враховані донати на рахунках ПриватБанку, IBAN та PayPal.
Реквізити для фінансової підтримки:
- IBAN: UA173052990000026008046715893
- PayPal: [email protected]
- monobank Сергія Притули
- ПриватБанк Сергія Притули
- monobank Cергія Стерненка
До збору долучаються і компанії, і приватні донори, і громадяни різних країн світу.
RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник з баражуючим боєприпасом на базі одного з найкращих українського БпЛА "Лелека-100".
Його виробляють спільними зусиллями та за підтримки цілого консорціуму українських компаній, зокрема таких як CDET (спеціалізується на оборонних і радіоелектронних технологіях), Ukrainian Armor (науково-виробнича компанія в сфері ВПК), Neo Tech (військові технології), Ukroboronprom (стратегічний виробник озброєння та військової техніки), Spectechnoexport (сприяє розвитку ВПК та залученню технологій) та інших виробників і постачальників.
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10 10 2022 18:27 МЕДІА
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