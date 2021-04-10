ВІДПОЧИНОК НОВИНИАмериканка С'юзан Фіттон зі штату Флорида вгадала переможні номери одразу у двох білетах лотереї Mega Millions.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жителька Флориди двічі виграла мільйони в одному розіграші лотереї
Шанс виграти $1 мільйон у лотереї Mega Millions становить один проти 12 607 306
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Голос Америки, передає "Укрінформ".
Як зазначається, таким чином, Фіттон виграла по $2 мільйони за кожним білетом.
По свій виграш жінка звернулась у середині вересня, але в медіа США ця новина стала широко відомою лише цими вихідними, зокрема завдяки CNN.
Уточнюється, що шанс виграти $1 мільйон у лотереї Mega Millions становить один проти 12 607 306. При цьому, нагадує видання, у липні чоловік із Південної Кароліни теж виграв двічі: $40 тисяч, а 11 днів потому - $3 мільйони.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2021 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франції приготували піцу з 834 видів сиру. Це новий світовий рекорд
- ФОТО Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу
- ФОТО Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"