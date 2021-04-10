Жителька Флориди двічі виграла мільйони в одному розіграші лотереї

Шанс виграти $1 мільйон у лотереї Mega Millions становить один проти 12 607 306

Американка С'юзан Фіттон зі штату Флорида вгадала переможні номери одразу у двох білетах лотереї Mega Millions.

Про це повідомляє Голос Америки, передає "Укрінформ".

Як зазначається, таким чином, Фіттон виграла по $2 мільйони за кожним білетом.

По свій виграш жінка звернулась у середині вересня, але в медіа США ця новина стала широко відомою лише цими вихідними, зокрема завдяки CNN.

Уточнюється, що шанс виграти $1 мільйон у лотереї Mega Millions становить один проти 12 607 306. При цьому, нагадує видання, у липні чоловік із Південної Кароліни теж виграв двічі: $40 тисяч, а 11 днів потому - $3 мільйони.