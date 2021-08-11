CУСПІЛЬСТВО ФОТОАвстралійка Джоан Чжу виграла 1 мільйон австралійських доларів (740 тис. доларів США) у лотереї серед вакцинованих проти коронавірусу громадян.
Фото: Sam RuttynЧитайте також: Швейцарець зірвав рекордний джекпот лотереї EuroMillions у 210 млн євроПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
08 11 2021 13:42
Австралійка виграла мільйон у лотереї для COVID-вакцинованих
Тоді я передзвонила їм і мені сказали, що я виграла мільйон (австралійських – ред.) доларів»
Фото: Sam Ruttyn
Про це повідомляє Sky News.
25-річна Чжу була однією із трьох мільйонів австралійців, які брали участь в лотереї для COVID-вакцинованих.
Жителька Сіднею розповіла, що не змогла відповісти на перший телефонний дзвінок від організаторів лотереї, тому що була на роботі. "Тоді я передзвонила їм і мені сказали, що я виграла мільйон (австралійських – ред.) доларів", - зазначила Чжу.
Фото: Sam Ruttyn
Вона також додала, що планує витратити частину грошей на возз’єднання зі своєю сім’єю у Китаї на Новий рік, якщо до того часу відкриються кордони.
Зазначається, що сам призовий фонд лотереї був сформований із пожертв групи філантропів і компаній з метою заохотити якнайбільше людей вакцинуватися проти COVID-19.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 листопада зафіксовано 250 292 067 випадків COVID-19, з них 5 060 683 - летальні.
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