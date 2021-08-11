Австралійка виграла мільйон у лотереї для COVID-вакцинованих

Тоді я передзвонила їм і мені сказали, що я виграла мільйон (австралійських – ред.) доларів»

Про це повідомляє Sky News.

25-річна Чжу була однією із трьох мільйонів австралійців, які брали участь в лотереї для COVID-вакцинованих.

Жителька Сіднею розповіла, що не змогла відповісти на перший телефонний дзвінок від організаторів лотереї, тому що була на роботі. "Тоді я передзвонила їм і мені сказали, що я виграла мільйон (австралійських – ред.) доларів", - зазначила Чжу.



Фото: Sam Ruttyn

Вона також додала, що планує витратити частину грошей на возз’єднання зі своєю сім’єю у Китаї на Новий рік, якщо до того часу відкриються кордони.

Зазначається, що сам призовий фонд лотереї був сформований із пожертв групи філантропів і компаній з метою заохотити якнайбільше людей вакцинуватися проти COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 7 листопада зафіксовано 250 292 067 випадків COVID-19, з них 5 060 683 - летальні.