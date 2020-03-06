Українські велотуристи обирають Карпати, Поділля та Полісся – Держтуризм
Про це повідомляється на сторінці Державного агентства розвитку туризму в Facebook, передає Укрінформ.
"Майже кожна область вже має наїжджені туристами маршрути, хоч промаркованих є лише десяток, але все ще попереду. Найбільш популярними для велосипедистів залишаються Карпати, Закарпаття, Поділля та Полісся", – йдеться в повідомленні.
В агентстві зазначають, що під час карантину велосипед для багатьох став чи не єдиним засобом пересування.
Як розповіли у Держтуризмі, трійка країн-лідерів з найбільшою кількістю велосипедистів має такий вигляд: Нідерланди – понад 90% населення, Данія – понад 80%, Німеччина – 75%.
"Наздоганяємо!", – додали у відомстві.
Нагадаємо, що Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" відновить екскурсійну діяльність з 1 червня, але без відвідування музейних об’єктів.
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