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Українські велотуристи обирають Карпати, Поділля та Полісся – Держтуризм

3 червня відзначають Всесвітній день велосипеда
Велосипедний туризм в Україні набирає обертів. Найпопулярніші напрямки – Карпати, Закарпаття, Поділля та Полісся.
Українські велотуристи обирають Карпати, Поділля та Полісся – Держтуризм ukrinform.ua/

Про це повідомляється на сторінці Державного агентства розвитку туризму в Facebook, передає Укрінформ.

"Майже кожна область вже має наїжджені туристами маршрути, хоч промаркованих є лише десяток, але все ще попереду. Найбільш популярними для велосипедистів залишаються Карпати, Закарпаття, Поділля та Полісся", – йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначають, що під час карантину велосипед для багатьох став чи не єдиним засобом пересування.

Як розповіли у Держтуризмі, трійка країн-лідерів з найбільшою кількістю велосипедистів має такий вигляд: Нідерланди – понад 90% населення, Данія – понад 80%, Німеччина – 75%.

"Наздоганяємо!", – додали у відомстві.

Нагадаємо, що Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" відновить екскурсійну діяльність з 1 червня, але без відвідування музейних об’єктів.

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03 06 2020 15:00
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