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У "Чернігів стародавній" повертаються екскурсії, але пустять не всюди

Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" 12 травня розпочав роботу в обмеженому режимі (без безпосереднього приймання відвідувачів у музейні об’єкти)
Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" відновить екскурсійну діяльність з 1 червня, але без відвідування музейних об’єктів.
У "Чернігів стародавній" повертаються екскурсії, але пустять не всюди ukrinform.ua/

Як повідомила адміністрація закладу, на замовлення туристів наукові співробітники проведуть оглядові екскурсії територією заповідника та містом Черніговом, передає Укрінформ.

Екскурсантів попросили не забувати про засоби індивідуального захисту (захисні маски та респіратори).

Працюватиме заповідник щоденно без вихідних та перерви з 09:00 до 17:00 (каси – до 16.30).

Нагадаємо, що на території села Розумівка, що на Кіровоградщині, впорядкувати три земельні ділянки для створення меморіально-туристичного комплексу "Чорний Ворон" площею понад 3 га.

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29 05 2020 12:40
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