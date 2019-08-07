У Німеччині відмовились відправляти наземні війська до Сирії
У понеділок, 8 червня, Берлін відповів відмовою на відповідний заклик Сполучених Штатів, йдется в DW.
ФРН планує продовжувати розпочаті дії, і в їх число не входить відправка наземних підрозділів бундесверу в Сирію, заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берліні.
За його словами, найближчим часом учасники коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІГ) в Сирії і Іраку проведуть консультації і приймуть рішення про подальші кроки. При цьому в боротьбі проти ІГ є як військові, так і цивільні складові, і їх слід розумно розподілити між учасниками коаліції, вказав далі Зайберт.
У бундестазі також не підтримали заклик Вашингтона про відправку наземних військ бундесверу в Сирію. "У цьому питанні я налаштований дуже, дуже критично. Крім того, у нас і не буде більшості в бундестазі за подібне рішення", - заявив глава входить до правлячої коаліції консервативної фракції ХДС / ХСС Ральф Брінкхаус (Ralph Brinkhaus).
В.о. голови фракції соціал-демократів (також учасника правлячої коаліції) Торстен Шефер-Гюмбелем (Thorsten Schäfer-Gümbel) відхилив вимогу США. "Зелені", ліберали і ліві закликали уряд дати чітку відмову Вашингтону.
Нагадаємо, напередодні у сирійській провінції Ідліб внаслідок атак авіації РФ та режиму Башара Асада загинули 20 людей, зокрема 13 дітей та одна жінка.
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