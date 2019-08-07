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Газопровід, яким Росія постачає газ до Європи через Білорусь закрили на ремонт

Газопровід "Ямал-Європа", яким Росія постачає газ до ЄС через територію Білорусі та Польщі, призупинили на дводенний ремонт
Після призупинки газопроводу, Росія суттєво наростила обсяги транзиту газу через Україну. Так, на Ужгородському напрямку з Росії до ЄС транспортується 165 мільйонів кубометрів газу на добу.
Газопровід, яким Росія постачає газ до Європи через Білорусь закрили на ремонт Фото: EPA/UPG

У звичайні дні обсяги транзиту складають 143 мільйони кубометрів газу, інформують у "Громадське".

Зазначається, що ремонт трубопроводу "Ямал-Європа" триватимуть 8-10 липня.

Після цього, 16 липня, почнеться ремонт трубопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, між Болгарією та Грецією збудуть новий газопровід довжиною у понад 180 кілометрів. Він має з'єднати газотранспортні системи Греції та Болгарії та дозволить зменшити залежність Софії від поставок російського газу.

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08 07 2019 13:05
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