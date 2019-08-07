CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля призупинки газопроводу, Росія суттєво наростила обсяги транзиту газу через Україну. Так, на Ужгородському напрямку з Росії до ЄС транспортується 165 мільйонів кубометрів газу на добу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Газопровід, яким Росія постачає газ до Європи через Білорусь закрили на ремонт
Газопровід "Ямал-Європа", яким Росія постачає газ до ЄС через територію Білорусі та Польщі, призупинили на дводенний ремонт
Фото: EPA/UPG
У звичайні дні обсяги транзиту складають 143 мільйони кубометрів газу, інформують у "Громадське".
Зазначається, що ремонт трубопроводу "Ямал-Європа" триватимуть 8-10 липня.
Після цього, 16 липня, почнеться ремонт трубопроводу "Північний потік".
Нагадаємо, між Болгарією та Грецією збудуть новий газопровід довжиною у понад 180 кілометрів. Він має з'єднати газотранспортні системи Греції та Болгарії та дозволить зменшити залежність Софії від поставок російського газу.
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