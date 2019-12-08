У Німеччині зафіксували рекордне падіння експорту
Німецька економіка є експортоорієнтованою. Саме експорт товарів забезпечує левову частку ВВП країни і щороку він суттєво переважає над імпортом, повідомляє DW з посиланням на державну статистику Німеччини.
За підсумками червня 2019 року Німеччина експортувала товарів на 106 мільярдів євро — це на 8% менше, ніж у червні минулого року. Імпорт склав 89 мільярдів євро. Він зменшився на 4,4%.
Причиною падіння обсягів експорт експерти називають загострення торговельних відносин між США та Китаєм, що погіршує умови світової торгівлі загалом. Також негативно на експорт Німеччини впливає невизначеність, пов’язана з виходом Великої Британії з Євросоюзу.
Як наслідок, за підсумками 2019 року економіка Німеччини може зазнати нульового росту, а то й падіння, тобто країна увійде в кризу.
Зазначимо, що наприкінці 2018 року ВВП найбільшої економіки ЄС та єврозони — Німеччини — увійшла у рецесію та скоротилась на 0,2%. За прогнозами Єврокомісії, уповільнення економіки ЄС, в тому числі й Німеччини, продовжиться і у 2019 році. Так, ВВП ЄС має зрости на 1,3%.
Нагадаємо, що незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Росії, показники експорту Німеччини в РФ дещо зросли.
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