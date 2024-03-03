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ПОЛІТИКА

У Німеччині звинуватили путіна в "дезінформації, дестабілізації та шпигунстві"

03 березня 2024, 09:10
У Німеччині звинуватили путіна в
Фото: з вільного доступу
Брюггер вважає, що після того, як в росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, можливі подальші диверсійні дії рф в найближчі місяці.

Фракція "Зелених" у Німеччині звинувачує російського диктатора путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це заявила віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер, повідомляє Spiegel.

Брюггер вважає, що після того, як в росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, можливі подальші диверсійні дії рф в найближчі місяці.

"Події останніх кількох днів ще раз показують, як владімір путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства", - сказала віце-голова парламентської групи.

Вона також зауважила, що цього року, який і так сповнений важливими виборами, загроза від росії тільки посилиться.

"Ми повинні набагато краще підготуватися до неї в політиці, медіа та суспільстві. Як суспільство, ми повинні стати більш стійкими, сильними і захищеними", – додала Брюггер.

Вчора російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому нібито старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило витік розмови німецьких офіцерів про можливість застосування ракет Taurus в Україні. Однак автентичність опублікованого росіянами аудіозапису наразі перевіряється.

Німеччинарф тероризм

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