У Німеччини закликають до посилення контролю на кордоні з Угорщиною

Посадовець нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликає до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян росії та білорусі.

Його заяву наводить T-online.

Посадовець нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

"Так само, як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зазначив він.

Своєю чергою глава МВС Німеччини Ненсі Фезер у цьому контексті сказала, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни росії проти України.

"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", – підкреслила вона.

Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс підкреслив, що рішення Угорщини дозволити вільно в'їжджати в країну громадянам рф та білорусі створює значні ризики для ЄС. Воно може призвести до обмеження участі Будапешта у Шенгенській зоні.