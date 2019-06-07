У Норвегії колишнього міністра засудили за сексуальне насильство над прохачами притулку
72-річний Людвігсен був визнаний винним в зловживанні своїм становищем губернатора регіону і використанні уразливого стану трьох молодих людей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Події відбувалися в Тромсе в період з 2011 по 2017 рік.
Чоловіки, яким зараз 25, 26 і 34 роки, повідомили суду, що вперше зустрілися з Людвігсеном, коли він був губернатором і він запропонував їм житло і роботу в обмін на сексуальні послуги.
За їх словами, насильство відбувалося в заміському будинку Людвігсена, в готельних номерах і в його кабінеті.
Одному в той час було всього 17 років, в той час як у іншого був "легкий розумовий розлад".
Людвігсен також повинен відшкодувати збиток чоловікам на загальну суму 743 000 норвезьких крон ($87 000).
Під час суду колишній політик зізнався, що займався сексом з одним з чоловіків, але сказав, що це було за згодою. Він також зізнався, що брехав поліції з цього приводу. Однак він заперечував, що займався сексом з двома іншими чоловіками.
Консервативний політик був міністром з питань рибальства з 2001 по 2005 рік і губернатором Тромсе з 2006 по 2014 рік, після чого пішов з політики.
Нагадаємо, що колишній віце-президент США і ймовірний кандидат в президенти на виборах 2020 року Джо Байден зіткнувся із звинуваченнями в "недоречних дотиках".
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