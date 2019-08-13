У Новій Зеландії після терактів громадяни здали понад десять тисяч одиниць зброї
"У поліцію здали 10 тисяч 242 одиниці вогнепальної зброї. Ще 1269 одиниць були передані на умовах амністії, тобто люди можуть анонімно здавати вогнепальну зброю без запитань про її походження, навіть якщо вони не мають ліцензії", - повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.
Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.
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