У Новій Зеландії відкопали останки пінгвіна розміром з людину
Як повідомили дослідники ВВС, це один із найбільших пінгвінів з тих, що коли-небудь жили на Землі.
Дослідникам вдалося виявити кістку ноги древнього птаха. Знахідка була зроблена ще в минулому році, відтоді вчені займалися її вивченням.
Птах поповнив список вимерлих представників мегафауни Нової Зеландії. До них відносилися папуги, орли, донні літаючі миші і моа – птиці, зріст яких міг досягати 3,6 метра. Пінгвін мешкав тут приблизно 66-56 мільйонів років тому.
На думку дослідників, він досяг таких розмірів через те, що гігантські морські рептилії зникли приблизно в той же час, що і динозаври. "Ми думаємо, що в ті часи види розвивалися дуже швидко. Температура води навколо Нової Зеландії тоді була ідеальною, приблизно 25 градусів Цельсія, порівняно з вісьмома градусами зараз", - зазначив старший куратор музей Кентербері Пол Скофілд.
На даний момент дослідники не можуть пояснити те, чому гігантські пінгвіни зникли з вод Південної півкулі. Ймовірно, вони не змогли конкурувати з морськими ссавцями.
Нагадаємо, що палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.
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