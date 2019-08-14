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У Новій Зеландії відкопали останки пінгвіна розміром з людину

Птах мешкав на Землі в проміжку між 66 і 56 мільйонами років тому
Палеонтологи виявили в Новій Зеландії останки гігантського пінгвіна, зріст якого міг досягати 1,6 метра, а вага – 80 кілограмів.
У Новій Зеландії відкопали останки пінгвіна розміром з людину Фото: CANTERBURY MUSEUM

Як повідомили дослідники ВВС, це один із найбільших пінгвінів з тих, що коли-небудь жили на Землі.

Дослідникам вдалося виявити кістку ноги древнього птаха. Знахідка була зроблена ще в минулому році, відтоді вчені займалися її вивченням.

Птах поповнив список вимерлих представників мегафауни Нової Зеландії. До них відносилися папуги, орли, донні літаючі миші і моа – птиці, зріст яких міг досягати 3,6 метра. Пінгвін мешкав тут приблизно 66-56 мільйонів років тому.

На думку дослідників, він досяг таких розмірів через те, що гігантські морські рептилії зникли приблизно в той же час, що і динозаври. "Ми думаємо, що в ті часи види розвивалися дуже швидко. Температура води навколо Нової Зеландії тоді була ідеальною, приблизно 25 градусів Цельсія, порівняно з вісьмома градусами зараз", - зазначив старший куратор музей Кентербері Пол Скофілд.

На даний момент дослідники не можуть пояснити те, чому гігантські пінгвіни зникли з вод Південної півкулі. Ймовірно, вони не змогли конкурувати з морськими ссавцями.

Нагадаємо, що палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.

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