У НСК "Олімпійський" заявляють, що не отримували офіційних заявок на проведення дебатів

"Принагідно заявляємо, що НСК "Олімпійський" є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у Президенти України"

Державне підприємство НСК "Олімпійський" не отримувало жодних офіційних заявок чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в Президенти України.

"До уваги ЗМІ та громадськості! До державного підприємства НСК "Олімпійський" не надходило жодних офіційних заявок, чи проектів угод на проведення дебатів між кандидатами в Президенти України", - повідомляє НСК "Олімпійський" на сторінці у Facebook.

Також зазначається, що "пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві - є його власною ініціативою". "Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні", - зазначають у НСК "Олімпійський".

Також повідомляють, що в разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК "Олімпійський" буде розглядати їх в робочому порядку.

"Принагідно заявляємо, що НСК "Олімпійський" є аполітичним державним підприємством та не бере жодної участі у виборчій кампанії будь-кого з кандидатів у Президенти України", - наголошують у ДП.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів. На Facebook-сторінці ЗеКоманди також почали вести зворотний відлік з моменту оприлюднення заяви Зеленського.

Як встановлює стаття 62 Закону про вибори Президента, теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Теледебати транслюються на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України та Першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Кандидати на посаду Президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на посаду Президента України взяти участь у теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на посаду Президента України для проведення передвиборної агітації.

Нагадаємо, що народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським на стадіоні у Києві.