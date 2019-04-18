У Пакистані невідомі вивели з автобуса і розстріляли 14 осіб

Близько 15-20 озброєних нападників у камуфляжній формі зупинили п'ять-шість автобусів, які здійснювали рейс

У пакистанській провінції Белуджистан невідомі напали на автобус, розстрілявши 14 осіб.

"Щонайменше 14 пасажирів були виведені з автобуса на шосе в пакистанській провінції Белуджистан і застрелені невідомими в четвер", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Economic Times.

Як зазначається, близько 15-20 озброєних нападників у камуфляжній формі зупинили п'ять-шість автобусів, які здійснювали рейс Карачі-Гвадар на узбережжі Макрана.

Інцидент стався в районі перевалу Бузі. Вони зайшли в один з автобусів, перевірили документи пасажирів, а потім наказали вийти з нього принаймні 14 з 16 пасажирів, після чого розстріляли їх.

Двом пасажирам вдалося втекти і дістатися до найближчого контрольно-пропускного пункту. Їх доправили в лікарню міста Ормара.

Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.