У Польщі заявили про проблеми з легалізацією трудових мігрантів
"Причина - кадрові проблеми в офісах і недостатнє фінансування їх діяльності. Період легалізації перебування прибулих з-за кордону за чотири роки збільшився більш ніж у три рази - з 64 до 206 днів", - заявила прессекретар палати Ксенія Мачак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.
Перевірка порядку видачі дозволів на проживання і проїзних документів виявила порушення в 70% випадків.
"Середній час розгляду у воєводських відомствах легалізації перебування іноземців систематично збільшувався та відрізнявся між окремими воєводствами. Наприклад, у 2018 році в Люблінському воєводстві це було 116 днів, а в Нижньосілезькому - 328 днів. Хоча, як правило, всі ці провадження мають бути закінчені протягом 90 днів", - пояснила речниця.
У період з травня 2014 року по листопад 2018 року адміністративні суди воєводств винесли 115 рішень, що підтверджують бездіяльність або надмірну тривалість розглядів.
Нагадаємо, що українці становлять половину від усіх іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, 158 тисяч із них мають посвідки на проживання на термін менш ніж три роки.
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