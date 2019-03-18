У прокуратурі розповіли подробиці вбивства прикордонника на Львівщині

Під час несення служби у прикордонному наряді солдат строкової служби здійснив одиночний постріл

У ході досудового розслідування слідчі військової прокуратури Західного регіону встановили, що причиною смерті прикордонника Мостиського загону стало умисне вбивство.

“На Львівщині за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства старшини відділення інспекторів прикордонної служби “Сянки” ВПС “Сянки” Мостиського прикордонного загону”, - зазначає прес-служба військової прокуратури Західного регіону, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що 18 березня 2019 року о 12:48 під час несення служби у прикордонному наряді солдат строкової служби здійснив одиночний постріл з отриманої ним зброї у 35-річного старшину та завдав ударів у різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми військовослужбовець помер дорогою до лікарні.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) здійснюється Територіальним управлінням ДБР у Львові, а процесуальне керівництво – військовою прокуратурою Львівського гарнізону. Солдата затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.