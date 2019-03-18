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У прокуратурі розповіли подробиці вбивства прикордонника на Львівщині

Під час несення служби у прикордонному наряді солдат строкової служби здійснив одиночний постріл
У ході досудового розслідування слідчі військової прокуратури Західного регіону встановили, що причиною смерті прикордонника Мостиського загону стало умисне вбивство.
У прокуратурі розповіли подробиці вбивства прикордонника на Львівщині Фото: uapress.info

На Львівщині за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства старшини відділення інспекторів прикордонної служби “Сянки” ВПС “Сянки” Мостиського прикордонного загону”, - зазначає прес-служба військової прокуратури Західного регіону, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що 18 березня 2019 року о 12:48 під час несення служби у прикордонному наряді солдат строкової служби здійснив одиночний постріл з отриманої ним зброї у 35-річного старшину та завдав ударів у різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми військовослужбовець помер дорогою до лікарні.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) здійснюється Територіальним управлінням ДБР у Львові, а процесуальне керівництво – військовою прокуратурою Львівського гарнізону. Солдата затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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18 03 2019 22:48
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