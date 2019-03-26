У приймальню нардепа на Троєщині прийшли озброєні люди

26 березня у приймальню народного депутата Борислава Берези люди зі зброєю і влаштували конфлікт з охороною, після чого втекли на машинах.

Про підозрілих людей зі зброєю біля приймальні нардепа повідомив перехожий. На місце події вирушили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група, повідомляє УП з посиланням на поліцію Києва.

"Попередньо відомо, що невідомі намагалися потрапити до народного депутата на прийом громадян, однак охорона їх не впустила. Виник конфлікт, після якого візитери, попри спроби охорони заблокувати їх, протаранивши машину, втекли автомобілем "Рендж Ровер", - йдеться в повідомленні.

Згодом авто зловмисників з механічними пошкодженнями і без номерних знаків виявили на стоянці по вулиці Теодора Драйзера.

Поліція проводить огляд місця події, спілкується зі свідками та розшукує зловмисників.

Сам Береза вважає, що таким чином хтось йому передавав "привіт".

Він розповів, що 26 лютого у нього був запланований прийом громадян. Через хворобу він переніс його на другу половину дня.

За словами Берези, зловмисники приїхали, по хуліганили і після конфлікту утекли на 3 машинах, одну з яких без номерних знаків кинули на Троєщині.

"Це мені що хтось привіт передає такий? Типу за те, що закриваємо наливайки, ігорку, не даємо працювати криміналу. То це мені кримінал привіт передає?", - заявив Береза під час стріму у соцмережі.

Він закликав поліцію і МВС розслідувати цей напад на приймальню.

Береза також пообіцяв винагороду тому, хто надасть інформацію про хуліганів.

Нагадаємо, що до київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.