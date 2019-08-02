У Раді обрали своїх представників до держбанків
Так, представником від комітету ВР у наглядову раду Приватбанку обрано Олексієнка Сергія Олександровича, повідомив народний депутат Павло Різаненко, інформує "Економічна правда".
У наглядову раду Укрексімбанку за квотою ВР увійде Шульга Алла Анатоліївна.
Кандидатура від нардепів у НР Ощадбанку - Власов Дмитро Володимирович.
Крім того, комітет визначив Павла Різаненка представником Комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.
Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, зокрема, шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.
Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами: це - "Приватбанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".
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