У Раді обрали своїх представників до держбанків

Депутати обрали своїх представників до наглядових рад держбанків

Комітет фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради обрав членів спостережних рад державних банків за квотою комітету.

Так, представником від комітету ВР у наглядову раду Приватбанку обрано Олексієнка Сергія Олександровича, повідомив народний депутат Павло Різаненко, інформує "Економічна правда".

У наглядову раду Укрексімбанку за квотою ВР увійде Шульга Алла Анатоліївна.

Кандидатура від нардепів у НР Ощадбанку - Власов Дмитро Володимирович.

Крім того, комітет визначив Павла Різаненка представником Комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, зокрема, шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами: це - "Приватбанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".