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У Раді вже 6 законопроектів про незаконне збагачення

Президентський законопроект, внесений також 28 лютого, має номер 10110
У Верховній Раді станом на 6 березня зареєстровано 6 законопроектів про впровадження покарання для чиновників за незаконне збагачення.
У Раді вже 6 законопроектів про незаконне збагачення Фото: rada.gov.ua

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, повідомляє "Українська правда".

Так, 28 лютого законопроект лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко зареєстровано під номером 10103.

Президентський законопроект, внесений також 28 лютого, має номер 10110.

Решта законопроектів є альтернативними до президентського. Їх автори: нардеп Сергій Каплін (10110-1), нардепи Віктор Чумак і Наталія Новак (10110-2), нардеп Мустафа Найєм (10110-3), нардеп Юрій Дерев'янко (10110-4). 

Додамо, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова.

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06 03 2019 18:58
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