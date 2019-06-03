Наслідки рішення КСУ: Одну зі справ Труханова закрили

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Справу закрили 28 лютого", - сказав він.

За його словами, справу закрито в зв'язку із скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Труханов залишається обвинувачуваним у так званій справі "Краян" про розкрадання 185 млн грн при продажі заводу.

НАБУ на своїй сторінці у Facebook повідомило у справі "Краян" Труханов обвинувачується у корупційному злочині за іншою статтею – ч.5 ст.191 КК України.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.