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У Раді Європи сприятимуть звільненню оборонців "Азовсталі" з полону рф

Ольга
Матарикіна
Страсбурзі відбулася зустріч делегації Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов"
У Раді Європи сприятимуть звільненню оборонців "Азовсталі" з полону рф Фото: Асоціація родин захисників “Азовсталі”
Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер пообіцяв сприяти звільненню оборонців "Азовсталі"” з російського полону.
 
Про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє у Telegram.
 
У Страсбурзі тривають зустрічі делегації Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов" в рамках робочої поїздки до Європи. Так, сестра нещодавно звільненого з полону начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича "Тавра"” Сандра Кротевич, дружина полоненого захисника “Азовсталі” Лілія Ступіна і заступник командира "Азову" Сергій Цісарук "Мольфар" зустрілися з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи.
 
"Під час зустрічі було обговорено питання можливості постачання мобільних житлових будинків для особового складу полку "Азов", польової форми, засобів захисту (шоломи, бронежилети), медичних засобів тощо. Окремо було проговорено питання реабілітації військових з "Азовсталі" після звільнення з полону", - йдеться в повідомленні.
 
Кіфер пообіцяв подальше всебічне сприяння у боротьбі за визволення оборонців "Азовсталі" з полону.
 
Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з полону російської федерації 215 українських захисників і захисниць. Зокрема з полону повернули захисників “Азовсталі”, серед яких - командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), командир 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина").
 
 
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13 10 2022 17:29
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