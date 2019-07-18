"Слуга народу" та "За життя" лідирують у списку патій, які проходять до ради, - опитування
Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 12 до 17 липня, йдеться в "Громадське".
Так, за "Слугу народу" готові проголосувати 35,4% з усіх респондентів та 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у голосуванні і вже визначився з вибором.
Далі йдуть:
"Опозиційна платформа — за життя" Бойка-Медведчука — відповідно 10,7% та 13,3%;
"Батьківщина" Юлії Тимошенко — 6,7% та 8,5%;
"Європейська солідарність" Петра Порошенка — 5,8% та 7,5%;
"Голос" Святослава Вакарчука — 5,4% та 6,8%;
"Сила і честь" Ігоря Смешка — 3,6% та 4,5%:
"Радикальна партія" Олега Ляшка — 3,1% та 3,3%.
Решта партій не набирають 3%, ще 11% респондентів досі не визначилися, за кого вони хочуть проголосувати.
Опитування проводилося на всій території України, окрім анексованого Криму та окупованої частини Донбасу, в ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за опитуванням "Рейтингу" політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, за останній тиждень її рейтинг зріс. За неї готові проголосувати 49,5% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник становив близько 47%.
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