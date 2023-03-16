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У рф стверджують, що збитий американський дрон знайшли біля Севастополя

16 березня 2023, 18:05
У рф стверджують, що збитий американський дрон знайшли біля Севастополя
СУ-27. Фото: airforce.ru
Його ніби то знайшли у морі за 60 кілометрів від міста.

російські військові запевняють, що знайшли збитий напередодні розвідувальний дрон США MQ-9 Reaper на дні моря.

Про це повідомляє пропагандистське видання ForPost із посиланням на російських військових.

"На дно моря опустився підводний робот, який виявив MQ-9 Reaper на глибині близько 850-900 метрів", - цитують пропагандисти співрозмовника з міноборони рф.

При цьому видання зазначає, що дрон MQ-9 Reaper нібито виявили за 60 кілометрів від узбережжя Севастополя, там тепер патрулює російський військовий корабель.

При цьому росіяни навіть не приховують, що хочуть отримати технології США, які містить збитий безпілотник.

"Для міноборони рф цікава внутрішня електронна начинка безпілотника, а також його двигун. Своєю чергою, зазначає співрозмовник, не виключається сценарій, за якого сили США намагатимуться знищити безпілотник, використовуючи свої засоби до його підняття на поверхню", - заявляють пропагандисти.

Нагадаємо, 14 березня Європейське командування Збройних сил США заявило, що над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 тараном збили безпілотник MQ-9 ВПС США, що виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі. Апарат не мав на борту зброї.

США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення, щоб росіяни не отримали секретну інформацію.

СШАБезпілотниквійна в Україніросія окупантивинищувачі

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