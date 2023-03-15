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США дистанційно стерли секретні дані зі збитого БПЛА над Чорним морем – CNN

15 березня 2023, 20:23
США дистанційно стерли секретні дані зі збитого БПЛА над Чорним морем – CNN
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Інформацію видалили одразу після зіткнення.

Сполучені Штати дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед тим, як він впав у Чорне море, щоб запобігти отриманню росією секретної інформації.

Про це телеканалу CNN повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.

Дистанційне видалення програмного забезпечення безпілотника було здійснене після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27 у вівторок.

За словами одного зі співрозмовників CNN, зіткнення сталося приблизно за 72 кілометри на південний захід від Кримського півострова. Американський дрон упав приблизно за 112 кілометрів на південний захід від Криму після інциденту.

За версією американської сторони, російські літаки скинули авіаційне паливо на MQ-9, після чого один із них зіткнувся з безпілотником, пошкодивши його пропелер. У результаті дрон упав у Чорному морі.

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