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У рф видали нову методичку щодо висвітлення війни – розвідка

13 січня 2023, 19:41
У рф видали нову методичку щодо висвітлення війни – розвідка
Фото: EURACTIV
Документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресорки, зазначають у ГУР.

У росії підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України: військове командування рф створило спеціальний документ, яким визначається, на чому слід акцентувати увагу, а чого писати і говорити не слід.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів, основний їхній зміст зводиться до:

  • орієнтування на інформацію виключно з узгоджених із міноборони рф джерел;
  • акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто сєргєя шойгу та валєрія гєрасімова;
  • виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України та посилання на "вимушеність" таких дій; підкреслення теми надання Україні західного озброєння ("росія проводить військову операцію не проти України, а проти всього НАТО");
  • відмову від згадки пвк "вагнер" у позитивному контексті (слід робити акцент на надмірних людських втратах і беззмістовних атаках пвк);
  • відстеження та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачу Збройних сил України (особливу увагу рекомендується концентрувати на заявах західних та українських політиків, які можна інтерпретувати у такому ключі).

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресорки",  зазначають у ГУР Міноборони України.

Раніше в ГУР повідомляли, що росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян.

пропагандаЗМІГУРметодички Кремля

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