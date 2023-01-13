У рф видали нову методичку щодо висвітлення війни – розвідка

Документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресорки, зазначають у ГУР.

У росії підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України: військове командування рф створило спеціальний документ, яким визначається, на чому слід акцентувати увагу, а чого писати і говорити не слід.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загальні рекомендації містять одинадцять пунктів, основний їхній зміст зводиться до:

орієнтування на інформацію виключно з узгоджених із міноборони рф джерел;

акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто сєргєя шойгу та валєрія гєрасімова;

виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України та посилання на "вимушеність" таких дій; підкреслення теми надання Україні західного озброєння ("росія проводить військову операцію не проти України, а проти всього НАТО");

відмову від згадки пвк "вагнер" у позитивному контексті (слід робити акцент на надмірних людських втратах і беззмістовних атаках пвк);

відстеження та цитування публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил російської федерації та невдачу Збройних сил України (особливу увагу рекомендується концентрувати на заявах західних та українських політиків, які можна інтерпретувати у такому ключі).

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресорки", – зазначають у ГУР Міноборони України.

Раніше в ГУР повідомляли, що росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян.