У Рівненській області горів другий за розмірами природний заповідник України

У Рівненському природному заповіднику сталася велика пожежа. Попередня причина займання - спалювання сухої трави.

"Так, це пожежа на території Рівненського природного заповідника, попередня причина - спалювання сухої трави. Зараз триває гасіння лісової пожежі, її площа і збитки будуть відомі пізніше", - розповіла прес-секретар облуправління лісомисливського господарства Світлана Горошко, повідомляє "UA: Рівне".

Відео пожежі розмістили користувачі у Фейсбуці в спільноті "Rivne_1283", додавши, що знято воно в Рокитнівському районі неподалік Старого Села.

Зупинити вогонь вдалося силами державної лісової охорони, було задіяно 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві мешканці. Приблизна площа загоряння 1,9 га, додала Горошко.

Додамо, Рівненський природний заповідник - другий за величиною природний заповідник в Україні. Він розташований у межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського та Рокитнівського районів.

Нагадаємо, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що в Україні спостерігають критичну ситуацію з пожежами в природних екосистемах.