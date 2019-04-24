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У Рівненській області горів другий за розмірами природний заповідник України

Пожежа вже локалізована
У Рівненському природному заповіднику сталася велика пожежа. Попередня причина займання - спалювання сухої трави.
У Рівненській області горів другий за розмірами природний заповідник України Фото: з відкритих джерел

"Так, це пожежа на території Рівненського природного заповідника, попередня причина - спалювання сухої трави. Зараз триває гасіння лісової пожежі, її площа і збитки будуть відомі пізніше", - розповіла прес-секретар облуправління лісомисливського господарства Світлана Горошко, повідомляє "UA: Рівне".

Відео пожежі розмістили користувачі у Фейсбуці в спільноті "Rivne_1283", додавши, що знято воно в Рокитнівському районі неподалік Старого Села.

Зупинити вогонь вдалося силами державної лісової охорони, було задіяно 3 пожежні автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві мешканці. Приблизна площа загоряння 1,9 га, додала Горошко.

Додамо, Рівненський природний заповідник - другий за величиною природний заповідник в Україні. Він розташований у межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського та Рокитнівського районів.

Нагадаємо, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що в Україні спостерігають критичну ситуацію з пожежами в природних екосистемах.

 
 
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24 04 2019 12:39
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