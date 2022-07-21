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У росії маркуватимуть Вікіпедію як порушника за статті про війну

На інтернет-ресурсі Wikipedia залишаються невидаленими кілька матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції на території України"
РФ вимагатиме в інтернет-пошуковиків спеціальним чином маркувати посилання на Вікіпедію через відмову онлайн-енциклопедії видаляти статті про війну в Україні.
У росії маркуватимуть Вікіпедію як порушника за статті про війну Фото: з вільних джерел
Про це заявили у російському інтернет-регуляторі "роскомнагляд".
 
"У зв’язку з невиконанням американською некомерційною організацією Wikimedia Foundation Inc. зобов’язання з видалення протиправної інформації, роскомнаглядом ухвалене рішення про застосування заходів примусу у формі інформування пошуковими системами інтернет-користувачів про порушення іноземною особою російського законодавства", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
 
Зазначається, що "застосовані відносно інтернет-компанії заходи діятимуть до повного усунення іноземною особою порушень російського законодавства". "На інтернет-ресурсі Wikipedia (належить Foundation Inc.) залишаються невидаленими кілька матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції на території України", - зауважили у роскомнагляді.
 
Як повідомлялось, раніше російський суд виписав материнській компанії Wikipedia два штрафи на загальну суму 5 млн рублів за відмову видаляти статті про війну в Україні.
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21 07 2022 12:11
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