НОВИНИРФ вимагатиме в інтернет-пошуковиків спеціальним чином маркувати посилання на Вікіпедію через відмову онлайн-енциклопедії видаляти статті про війну в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У росії маркуватимуть Вікіпедію як порушника за статті про війну
На інтернет-ресурсі Wikipedia залишаються невидаленими кілька матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції на території України"
Фото: з вільних джерел
Про це заявили у російському інтернет-регуляторі "роскомнагляд".
"У зв’язку з невиконанням американською некомерційною організацією Wikimedia Foundation Inc. зобов’язання з видалення протиправної інформації, роскомнаглядом ухвалене рішення про застосування заходів примусу у формі інформування пошуковими системами інтернет-користувачів про порушення іноземною особою російського законодавства", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Зазначається, що "застосовані відносно інтернет-компанії заходи діятимуть до повного усунення іноземною особою порушень російського законодавства". "На інтернет-ресурсі Wikipedia (належить Foundation Inc.) залишаються невидаленими кілька матеріалів, визнаних забороненими, зокрема фейків про хід спеціальної військової операції на території України", - зауважили у роскомнагляді.
Як повідомлялось, раніше російський суд виписав материнській компанії Wikipedia два штрафи на загальну суму 5 млн рублів за відмову видаляти статті про війну в Україні.
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21 07 2022 12:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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