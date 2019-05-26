У Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу про звільнення українських моряків

"Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті"

Російські чиновники заявили, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою до Росії звільнити моряків Військово-морських сил України, затриманих в Чорному морі виконувати не потрібно.

"Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті", - заявив так званий "депутат Держдуми від Республіки Крим" Руслан Бальбек, повідомляє "Українська правда".

Бальбека підтримав керівник окупаційної "робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті Росії" Олександр Молохов, який заявив, що морський трибунал в Гамбурзі не має права вимагати від Росії звільнити українських військових моряків і повернути кораблі затримані в Чорному морі, тому рішення не потрібно виконувати.

Він аргументує свою точку зору тим, що українські моряки були затримані нібито в Керченській протоці "за порушення держкордону".

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас, в свою чергу, теж заявив, що рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права "через інцидент в Керченській протоці" нібито не належить до юрисдикції цього суду і не може бути визнано.

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.